В Турцию пришло российское судно с зерном из Бердянска. Украина просит его арестовать

В турецкий порт Карасу вошло судно Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина попросила турецкую сторону "принять неотложные меры". Об этом в Facebook сообщает посол Украины в Турции Василий Боднар.

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"В порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Есть хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!" – написал он.

Reuters со ссылкой на документ, с которым удалось ознакомиться журналистам, сообщает, что грузовое судно Zhibek Zholy шло под российским флагом, оно вывезло из Бердянска 4500 тонн украинского зерна.

Украина, по данным агентства, просит Турцию задержать и арестовать судно.

30 июня Крым.Реалии со ссылкой на сообщение главы российской оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого сообщило, что из порта Бердянска вышло первое судно с украденным украинским зерном.

Вадим Ребрина

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