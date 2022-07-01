В Турцию пришло российское судно с зерном из Бердянска. Украина просит его арестовать
В турецкий порт Карасу вошло судно Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина попросила турецкую сторону "принять неотложные меры". Об этом в Facebook сообщает посол Украины в Турции Василий Боднар.
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"В порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Есть хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!" – написал он.
Reuters со ссылкой на документ, с которым удалось ознакомиться журналистам, сообщает, что грузовое судно Zhibek Zholy шло под российским флагом, оно вывезло из Бердянска 4500 тонн украинского зерна.
Украина, по данным агентства, просит Турцию задержать и арестовать судно.
- 30 июня Крым.Реалии со ссылкой на сообщение главы российской оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого сообщило, что из порта Бердянска вышло первое судно с украденным украинским зерном.
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