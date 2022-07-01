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В Турцию пришло российское судно с зерном из Бердянска. Украина просит его арестовать

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 19:33
В Турцию пришло российское судно с зерном из Бердянска. Украина просит его арестовать - Фото
Фото: Facebook Василия Боднара

В турецкий порт Карасу вошло судно Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина попросила турецкую сторону "принять неотложные меры". Об этом в Facebook сообщает посол Украины в Турции Василий Боднар.

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"В порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Есть хорошая коммуникация и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины!" – написал он.

Reuters со ссылкой на документ, с которым удалось ознакомиться журналистам, сообщает, что грузовое судно Zhibek Zholy шло под российским флагом, оно вывезло из Бердянска 4500 тонн украинского зерна.

Украина, по данным агентства, просит Турцию задержать и арестовать судно.

  • 30 июня Крым.Реалии со ссылкой на сообщение главы российской оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого сообщило, что из порта Бердянска вышло первое судно с украденным украинским зерном.
Вадим Ребрина
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Россия зерно Турция бердянск
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