UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Турции задержали судно с краденым зерном из Бердянска

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 18:08
В Турции задержали судно с краденым зерном из Бердянска - Фото
Сухогруз Жибек Жоли (Фото: railways.kz)

Турецкая таможня задержала грузовое судно "Жибек Жолы" (Zhibek Zholy) с зерном, которое, по данным властей Украины, было вывезено из захваченного Россией порта Бердянска. Об этом сообщил в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", — сказал дипломат.

Судно принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping, но с октября 2021года оно зафрахтовано российской компанией ООО "Грин-Лайн". 28 июня судно "Жибек Жоли" погрузили пшеницей в оккупированном Бердянске, откуда оно вышло в турецкий порт Карасу с грузом около 7000 тонн зерна пшеницы.

Посол Боднар сказал, что судьба судна будет решаться на заседании следователей в понедельник. Он выразил надежду, что судно арестуют.

  • Украина и западные государства неоднократно обвиняли Россию в воровстве украинского зерна и блокировании украинских портов, что препятствует продовольственным поставкам в мире.
  • 23 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна не будет принимать украденное украинское зерно.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия зерно Турция бердянск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 