В Турции задержали судно с краденым зерном из Бердянска

Турецкая таможня задержала грузовое судно "Жибек Жолы" (Zhibek Zholy) с зерном, которое, по данным властей Украины, было вывезено из захваченного Россией порта Бердянска. Об этом сообщил в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

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"У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", — сказал дипломат.

Судно принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping, но с октября 2021года оно зафрахтовано российской компанией ООО "Грин-Лайн". 28 июня судно "Жибек Жоли" погрузили пшеницей в оккупированном Бердянске, откуда оно вышло в турецкий порт Карасу с грузом около 7000 тонн зерна пшеницы.

Посол Боднар сказал, что судьба судна будет решаться на заседании следователей в понедельник. Он выразил надежду, что судно арестуют.

Украина и западные государства неоднократно обвиняли Россию в воровстве украинского зерна и блокировании украинских портов, что препятствует продовольственным поставкам в мире.

23 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна не будет принимать украденное украинское зерно.

Андрей Водяный

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