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Паспортная агрессия. Путин упростил получение гражданства России для всех украинцев

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 15:33
Паспортная агрессия. Путин упростил получение гражданства России для всех украинцев - Фото
Фото: EPA

Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства. Текст указа №440 от 11 июля опубликован на портале российской правовой информации.

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Ранее упрощенный порядок получения российского паспорта был предусмотрен только для украинских граждан, проживавших на оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Паспортная агрессия. Путин упростил получение гражданства России для всех украинцев
  • Россия начала упрощать получение своего гражданства весной 2019 года. Тогда Путин подписал первый указ, разрешающий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ по упрощенному порядку. Через несколько месяцев он расширил упрощенную выдачу паспортов на весь Донбасс.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия России "паспортной агрессией".
Андрей Водяный
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