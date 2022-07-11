Паспортная агрессия. Путин упростил получение гражданства России для всех украинцев
11.07.2022, 15:33
Фото: EPA
Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства. Текст указа №440 от 11 июля опубликован на портале российской правовой информации.
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Ранее упрощенный порядок получения российского паспорта был предусмотрен только для украинских граждан, проживавших на оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Россия начала упрощать получение своего гражданства весной 2019 года. Тогда Путин подписал первый указ, разрешающий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ по упрощенному порядку. Через несколько месяцев он расширил упрощенную выдачу паспортов на весь Донбасс.
- Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия России "паспортной агрессией".
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