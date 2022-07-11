Паспортная агрессия. Путин упростил получение гражданства России для всех украинцев

Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства. Текст указа №440 от 11 июля опубликован на портале российской правовой информации.

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Ранее упрощенный порядок получения российского паспорта был предусмотрен только для украинских граждан, проживавших на оккупированной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Россия начала упрощать получение своего гражданства весной 2019 года. Тогда Путин подписал первый указ, разрешающий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ по упрощенному порядку. Через несколько месяцев он расширил упрощенную выдачу паспортов на весь Донбасс.

Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия России "паспортной агрессией".

Андрей Водяный

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