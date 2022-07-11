Указ Путина о гражданстве говорит о продолжении курса Кремля на захват Украины – МИД

Указ российского диктатора Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для всех граждан Украины является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность нашей страны и свидетельствует о продолжении курса Кремля на захват Украины и ассимиляцию украинской нации. Об этом говорится в заявлении МИД.

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"Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины. Оно несовместимо с нормами и принципами международного права", – сказано в заявлении.

В МИД напомнили, что ранее в РФ предоставляли свое гражданство по упрощенной схеме жителям временно оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Сейчас действие указа Путина расширили на всех граждан Украины.

"Это, в частности, подтверждает продолжение курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение Украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины.

"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров", – сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что сейчас критически важно усилить помощь Украине, и призвал партнеров к "жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина": срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения и ввести новые экономические санкции против России.

Промедление будет только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в мире, подчеркнули в МИД.

Сегодня Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства.





Вадим Ребрина

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