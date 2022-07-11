UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Указ Путина о гражданстве говорит о продолжении курса Кремля на захват Украины – МИД

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 19:29
Указ Путина о гражданстве говорит о продолжении курса Кремля на захват Украины – МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Указ российского диктатора Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для всех граждан Украины является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность нашей страны и свидетельствует о продолжении курса Кремля на захват Украины и ассимиляцию украинской нации. Об этом говорится в заявлении МИД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины. Оно несовместимо с нормами и принципами международного права", – сказано в заявлении.

В МИД напомнили, что ранее в РФ предоставляли свое гражданство по упрощенной схеме жителям временно оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Сейчас действие указа Путина расширили на всех граждан Украины.

"Это, в частности, подтверждает продолжение курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение Украинского государства и принудительную ассимиляцию украинской нации", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины.

"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров", – сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что сейчас критически важно усилить помощь Украине, и призвал партнеров к "жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина": срочно предоставить Украине больше тяжелого вооружения и ввести новые экономические санкции против России.

Промедление будет только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в мире, подчеркнули в МИД.

  • Сегодня Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России всеми украинцами, независимо от места жительства. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД владимир путин гражданство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 