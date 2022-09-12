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СБУ: В Одессе задержан агент РФ, он собирал данные топ-силовиков для "списка целей"

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12.09.2022, 10:33
СБУ: В Одессе задержан агент РФ, он собирал данные топ-силовиков для
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

В Одессе задержан российский агент, который, по данным следствия, собирал данные украинских топ-чиновников из спецслужб и правоохранительных органов для российского списка целей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным спецслужбы, задержан экс-руководитель уголовной разведки Управления по борьбе с организованной преступностью МВД (известное как расформированное в 2015 году УБОП).

Он профессионально владеет методами конспирации, собирал закрытые данные о чиновниках и ветеранах МВД, руководстве СБУ, результатах расследования резонансных дел, информацию о силах обороны Украины и общественно-политической ситуации на юге, пишут правоохранители.

По данным контрразведки, ведомости передавал в Москву – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

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Эту информацию оккупанты используют для определения потенциальных целей среди украинских силовиков, проведения диверсий и информационных операций по дискредитации, пишут в СБУ.

По данным следствия, фигурант дела переехал в Одессу в 2014 году после увольнения из милиции и попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских взглядов. Завербовали его в июне 2022-го, говорят в СБУ.

Мужчину задержали в результате спецоперации, ему сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО. Правоохранители продолжают устанавливать всех причастных.

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Марко Сировой
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сбу Одесса агент мвд контрразведка спецслужбы РФ
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