Обстрелы и расстрел. СБУ задокументировала преступления россиян: в их числе – подполковник
Служба безопасности Украины собрала базу доказательств преступлений трех российских военных, которые совершили их на севере страны в первый месяц полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Российский подполковник Андрей Марушкин, командир 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александровской бригады, с 1 по 30 марта отдавал преступные приказы обстреливать населенные пункты и гражданские объекты, говорят в спецслужбе.
Это привело к значительным разрушениям и гибели мирных людей в селах Лукъяновка, Першотравневе, Гоголев, Светильня, Богдановка и Шевченково Броварского района Киевской области и в селах Новая Басань, Старая Басань, Новый Быков Нежинского района Черниговской области.
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Также СБУ сообщает, что задокументировала преступление двух российских контрактников – Алексея Токмакова и Алексей Крошкина. По свидетелсьству очевидца, 11 марта первый приказал второму застрелить жителя Гостомеля, который отказался помогать оккупантам с разгрузкой боеприпасов.
Во время работы над этим производством сотрудники СБУ также установили места дислокации штабов подразделений, которые оккупировали Гостомель, и изъяли списки личного состава "элитного" подразделения Росгвардии РФ.
- 25 августа еще один соратник Кадырова получил подозрение от СБУ за преступления на Донбассе.
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