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Еще один соратник Кадырова получил подозрение от СБУ за преступления на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 16:26
Еще один соратник Кадырова получил подозрение от СБУ за преступления на Донбассе - Фото
Апти Алаудинов и Рамзан Кадыров (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины объявила о подозрении соратнику Рамзана Кадырова, так называемому "секретарю Совбеза Чеченской республики" Апти Алаудинову.

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СБУ утверждает, что располагает безоговорочными доказательствами преступлений, совершенных Алаудиновым против основ национальной безопасности Украины.

По данным службы, в марте-апреле 2022 года Алаудинов находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и руководил подразделением армии РФ "Ахмат".  Результатом его командования стали полное разрушение инфраструктуры, тысячи погибших и пострадавших мирных жителей, лишение крова десятков тысяч человек.

Апти Алаудинов (Фото – СБУ)

СБУ сообщает, что продолжает следственные действия по другим эпизодам его участия в боевых действиях в Украине.

  • 12 августа Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении соратнику Кадырова Анзору Бисаеву, который похитил и пытал несовершеннолетнего в период временной оккупации Киевской области.

Сергей Бережной
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Рамзан Кадыров сбу Апти Алаудинов
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