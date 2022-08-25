Еще один соратник Кадырова получил подозрение от СБУ за преступления на Донбассе

Служба безопасности Украины объявила о подозрении соратнику Рамзана Кадырова, так называемому "секретарю Совбеза Чеченской республики" Апти Алаудинову.

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СБУ утверждает, что располагает безоговорочными доказательствами преступлений, совершенных Алаудиновым против основ национальной безопасности Украины.

По данным службы, в марте-апреле 2022 года Алаудинов находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и руководил подразделением армии РФ "Ахмат". Результатом его командования стали полное разрушение инфраструктуры, тысячи погибших и пострадавших мирных жителей, лишение крова десятков тысяч человек.

СБУ сообщает, что продолжает следственные действия по другим эпизодам его участия в боевых действиях в Украине.

В мае в Чечне приостановили набор кадыровцев на войну с Украиной после того, как Главное управление разведки опубликовало личные данные почти 2500 боевиков, набранных чеченскими властями.

12 августа Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении соратнику Кадырова Анзору Бисаеву, который похитил и пытал несовершеннолетнего в период временной оккупации Киевской области.

Сергей Бережной

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