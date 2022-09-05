"Сливал" оккупантам позиции Азова. Суд приговорил киевлянина к 16 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Черновцов приговорил к 16 годам тюрьмы киевлянина, который передавал данные о позициях батальона "Азов" и работал на представителей террористической организации ДНР. Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, предатель до января 2021 передавал своим российским кураторам информацию о местонахождении корпусов батальона "Азов".

Позже он уехал из Украины и работал на спецслужбы России дистанционно из Египта. В июне 2022 года, вернувшись в Украину, он поехал в Черновицкую область.

Сотрудники СБУ отмечают, что мужчина должен был разведывать данные о расположении резервуаров с топливом и дислокациях украинских военных в Черновецкой области. По данным СБУ, оккупанты планировали проводить там диверсии, включая взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Офис генпрокурора также отмечает, что с мая 2022 года мужчина через социальные сети вышел на представителей террористической организации ДНР, а позже начал сотрудничать с пророссийски настроенным жителем в Черниговской области. Он передавал информацию о расположении школ и детских садов на территории области, а также дислокации военнослужащих ВСУ.

Правоохранители задержали предателя в Черновцах, а его сообщника – в Чернигове.

Отмечается, что суд признал обоих фигурантов виновными и приговорил киевлянина за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам тюрьмы, а его сообщника – к 10 годам.

2 августа СБУ задержала двух граждан Украины по подозрению в том, что они "сливали" оккупантам данные о позициях ВСУ в Харьковской области.

1 сентября СБУ и Офис генпрокурора заявили о задержании "агента ФСБ РФ", который разведывал украинские пограничные укрепления в Сумской области.

Наталія Фреїк

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