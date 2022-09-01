СБУ взяла еще одного любителя "русского мира": собирал для РФ разведданные о ВСУ – видео

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о задержании "агента ФСБ РФ", который разведывал украинские пограничные укрепления в Сумской области.
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Контрразведка СБУ сообщила, что задержанный мужчина – украинский предприниматель, завербованный спецслужбами РФ во время коммерческих поездок в Россию.
"Злоумышленник согласился на предложение негласного сотрудничества из-за своих пророссийских убеждений", – заявили в СБУ.
По данным украинской спецслужбы, житель Шосткинского района регулярно собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении ВСУ, проводил разведку пограничной территории и укреплений в Сумской области, готовясь к диверсионной деятельности, фотографировал военные объекты и месторасположения украинских сил, отправляя файлы через месседжер. Полученную информацию агрессор использовал для планирования диверсий и прицельных обстрелов.
У задержанного нашли мобильные телефоны с подтверждениями разведдеятельности и свыше 500 грамм взрывчатки. Ему объявлено о подозрении по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения (максимальное наказание – пожизненное с конфискацией имущества).
- Оккупанты регулярно обстреливают пограничные районы Сумской области, задействуют авиацию и все виды артиллерии.
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