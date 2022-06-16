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Россияне обстреляли Сумскую область с вертолетов, есть убитые и раненые – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 00:23
Россияне обстреляли Сумскую область с вертолетов, есть убитые и раненые – глава ОВА - Фото
Дмитрий Живицкий (Скриншот видео)

15 июня Сумскую область обстреляли российские вертолеты, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По данным Живицкого, вечером, чуть позже 20:00 два вражеских вертолета с с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. 

"Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры", – написал глава ОВА.

Днем россияне дважды, из минометов и артиллерии, обстреляли Новослободскую громаду.

На одной из грунтовых дорог, на российской мине (вероятно ТМ-62) подорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один получил ранения.

После 14:00 со стороны России были единичные выстрелы по Эсманьской и Белопольской громадах.

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Наталия Медведева
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сумская область обстрел
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