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Генштаб: Россия увеличила численность группировки и подтянула резервы в район Бахмута

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 20:33
Генштаб: Россия увеличила численность группировки и подтянула резервы в район Бахмута - Фото
Военный РФ (Фото: EPA)

Российская армия увеличила численность своей группировки в Украине на одну батальонную тактическую группу и подтянула резерв на Бахмутское направление. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, на территории Украины россияне подтянули новую батальонную тактическую группу (одна БТГ – 600-1000 военных) из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа. 

Также на Бахмутском направлении противник нарастил группировку БТГр из оперативного резерва, которую передислоцировали в Первомайск из района Купянска. В район Камышевахи и Попасной противник ввел отдельные подразделения 8 общевойсковой армии Южного военного округа. 

Отмечается, что руководство российских силовых ведомств продолжает скрытую мобилизацию и привлечение нового личного состава для войны в Украине через увеличение выплат и заключение краткосрочных контрактов. 

Читайте также: Россия пытается полностью захватить Северодонецк и наступает на Славянск — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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