Генштаб: Россия увеличила численность группировки и подтянула резервы в район Бахмута
Российская армия увеличила численность своей группировки в Украине на одну батальонную тактическую группу и подтянула резерв на Бахмутское направление. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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По данным Генштаба, на территории Украины россияне подтянули новую батальонную тактическую группу (одна БТГ – 600-1000 военных) из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.
Также на Бахмутском направлении противник нарастил группировку БТГр из оперативного резерва, которую передислоцировали в Первомайск из района Купянска. В район Камышевахи и Попасной противник ввел отдельные подразделения 8 общевойсковой армии Южного военного округа.
Отмечается, что руководство российских силовых ведомств продолжает скрытую мобилизацию и привлечение нового личного состава для войны в Украине через увеличение выплат и заключение краткосрочных контрактов.
- Ранее Россия бросила еще две БТГ под Северодонецк.
- Также россияне готовятся отрезать украинские войска в районе Северска и Лисичанска.
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