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Выдавали себя за тероборону. Во Львовской области задержали банду рэкетиров – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 16:38
Выдавали себя за тероборону. Во Львовской области задержали банду рэкетиров – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала шестерых жителей Львовской области, подозреваемых в рэкете. По данным следствия, они действовали под видом добровольческого формирования территориальной обороны.

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В состав банды входило не менее шести человек.

В СБУ заявили, что подозреваемые занимались вымогательством денег под надуманными предлогами. В случае неуплаты давили на потерпевших психологически, угрожали физической расправой, применяли насилие.

Организатора и активных участников организации задержали "на горячем" – во время вымогательства денег у очередного потерпевшего. Им сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса (создание преступной организации, похищение людей, вымогательство, хулиганство) и арестовали.

Выдавали себя за тероборону. Во Львовской области задержали банду рэкетиров – СБУ

Проверяется причастность задержанных к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

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Андрей Водяный
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сбу львовская область вымогательство
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