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Зеленский подписал закон о переброске теробороны из других областей в зону боевых действий

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11.06.2022, 21:45
Зеленский подписал закон о переброске теробороны из других областей в зону боевых действий - Фото
Фото: Территориальная оборона ВСУ/Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале Верховной Рады. 

Документ вносит изменения в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" в части, касающейся задач территориальной обороны и зон выполнения таких задач. 

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"Воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и добровольческие формирования территориальных общин по решению Главнокомандующего ВСУ могут привлекаться к выполнению задач территориальной обороны вне своей зоны территориальной обороны и в районы ведения военных (боевых) действий",  – говорится в документе. 

Документ закрепляет возможность выполнения задач теробороной по всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий и временно оккупированные территории. 

Из закона убрали ограничения выполнения задач территориальной обороной, которые вступали в силу на момент развертывания в пределах соответствующей территории группировки регулярных войск. 

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения боевых действий принимается Главнокомандующим ВСУ. 

Закон вступит в силу на следующий день после публикации, 12 июня.

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Роман Брыль
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ВСУ война в украине тероборона зона боевых действий
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