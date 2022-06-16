UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ночью атаковала ракетами Сумскую область: четверо погибших и шестеро раненых

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 09:57
Россия ночью атаковала ракетами Сумскую область: четверо погибших и шестеро раненых - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

16 июня ночью российские оккупанты дважды атаковали ракетами Сумскую область. В результате погибли четыре человека и шестеро ранены. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Живицкого, первый ракетный удар оккупанты совершили по территории Садовской громады. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых. Информация о разрушениях и повреждениях еще уточняется. Взрыв было слышно в половине Сумского района и в самом областном центре, отметил он.

Второй авиаудар был нанесен около 5:00 по Краснопольской общине. Далее, сообщил Живицкий, оккупанты открыли минометный огонь с территории РФ. Всего 26 прилетов.

По слова главы ОВА, в результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.

  • 15 июня Сумскую область обстреляли российские вертолеты, есть погибшие и раненые.

Читайте также: Армия РФ ищет слабые места под Славянском и сосредоточила усилия под Бахмутом – Генштаб

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война сумская область дмитрий живицкий ракета
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 