Россия ночью атаковала ракетами Сумскую область: четверо погибших и шестеро раненых

16 июня ночью российские оккупанты дважды атаковали ракетами Сумскую область. В результате погибли четыре человека и шестеро ранены. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По данным Живицкого, первый ракетный удар оккупанты совершили по территории Садовской громады. Погибли четыре человека, по меньшей мере шесть раненых. Информация о разрушениях и повреждениях еще уточняется. Взрыв было слышно в половине Сумского района и в самом областном центре, отметил он.

Второй авиаудар был нанесен около 5:00 по Краснопольской общине. Далее, сообщил Живицкий, оккупанты открыли минометный огонь с территории РФ. Всего 26 прилетов.

По слова главы ОВА, в результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется.

15 июня Сумскую область обстреляли российские вертолеты, есть погибшие и раненые.

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Мария Макуха

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