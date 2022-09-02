"Сливали" оккупантам позиции ВСУ в Харьковской области – СБУ обвиняет двоих в работе на РФ

Служба безопасности Украины сообщает, что задержала двух граждан Украины по подозрению в том, что они "сливали" оккупантам данные о позициях ВСУ в Харьковской области.

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По данным спецслужб, местные жители пошли на сотрудничество с россиянами "по идеологическим соображениям". Одной из их основных задач, по мнению следствия, было получение паролей, которые используются на украинских блокпостах.

Женщина, пользуясь знакомствами, собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации и маршрутах подразделений и техники ВСУ.

Мужчина, в свою очередь, работал на предприятии энергоснабжения и благодаря этому попадал в места дислокации военных частей.

СБУ сообщает, что в ходе обысков у подозреваемых найдены средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Задержанным объявлено о подозрении по статьям о государственной измене. Для них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

1 сентября СБУ и Офис генпрокурора заявили о задержании "агента ФСБ РФ", который разведывал украинские пограничные укрепления в Сумской области.

Сергій Бережний

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