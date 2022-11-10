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В Украине взяли немецкого блогера Russia Today: распространял ложь о войне на Европу – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 13:05
В Украине взяли немецкого блогера Russia Today: распространял ложь о войне на Европу – СБУ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала приехавшего в страну немецкого видеоблогера кремлевского рупора пропаганды Russia Today, который распространял в Евросоюзе российскую ложь о ее геноцидной войне. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Работавший на врага злоумышленник, отметили в Службе, использовал для это собственные YouTube- и Telegram-каналы, суммарная аудитория которых (число ботов неизвестно) составляет более полумиллиона подписчиков.

В сообщениях и сюжетах иностранец поддерживал вторжение РФ и оправдывал ее военные преступления против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также он распространял дезинформацию с фронта и призывал страны ЕС ограничить помощь Украине.

СБУ пишет, что после прибытия в Украину (еще до 24 февраля) злоумышленник поселился в Черниговской области, а после полномасштабного вторжения начал выполнять "редакционные задачи" RT. Более того, к преступной деятельности он привлек сожительницу, помогавшую "монтировать" фейковые новости для зарубежных интернет-пользователей, отметили в Службе.

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Обоим сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц).

Еще двое вражеских пропагандистов разоблачены в Днепропетровской области, добавили правоохранители: одна из них – жительница Покрова, другой пророссийский агитатор – житель Новомосковска.

Первая проходит по ст. 111-1 (коллаборационизм), ее "коллега" – по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

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Євген Пилипенко
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