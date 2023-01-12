В Черкасской области взяли мужчину, сливавшего в РФ данные о ПВО – контрразведка
Контрразведка Службы безопасности Украины утверждает, что разоблачила работника медучреждения, завербованного в начале полномасштабного вторжения России сотрудником российской спецслужбы. Этот агент ездил по Черкасской области и собирал данные о противовоздушной обороне и местах дислокации учебных центров ВСУ, пишет пресс-центр СБУ.
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Помимо этого, пишут там, злоумышленник передавал оккупантам координаты блокпостов, админзданий правоохранителей в Черкассах, а также объектов критической инфраструктуры, в том числе энергосистемы.
Эту информацию враг использовал для подготовки серии ракетных ударов.
Контрразведка взяла мужчину на попытке передачи россиянам закрытых сведений об украинских объектах через анонимный Telegram-канал в виде отметок на электронных картах и фото.
При обыске дома у него изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ, паспорт СССР и прокремлевскую символику.
Задержанный проходит по ч. 2 ст. 111 УК (госизмена в условиях военного положения), он арестован без права залога.
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