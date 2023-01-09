СБУ пишет, что накрыла в Днепре ячейку "шариевцев"

Служба безопасности Украины утверждает, что накрыла в Днепре подпольную ячейку запрещенной в Украине коллаборационистской партии Шария. Правоохранители пишут, что ее члены "готовились проводить массовые беспорядки".

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При обысках якобы найдены инструкции, как провоцировать массовые беспорядки на общественных мероприятиях, а также соглашения членов ячейки о неразглашении информации о своей подрывной деятельности, "вражеские издания", листовки и финансовая отчетность на антиукраинскую деятельность.

"Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона", – отметили в СБУ.

Служба пишет, что "филиал" шариевцев организовал у себя дома выходец из Донбасса, "прибывший в Днепр под видом переселенца".

Он "был на постоянной связи" со скрывающимися за рубежом представителями блогера Анатолия Шария за границей. Сам Шарий с 2012 года также проживает за границей, в своих роликах распространяет российскую пропаганду и пропагандирует украинофобию.

Уголовное дело открыто по ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти).

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Євген Пилипенко

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