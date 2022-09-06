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Верховный Суд окончательно запретил партию Шария: решение обжалованию не подлежит

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 17:38
Верховный Суд окончательно запретил партию Шария: решение обжалованию не подлежит - Фото
Фото: Facebook / Анатолий Шарий

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 6 сентября принял окончательное решение по делу о запрете деятельности политической партии "Партия Шария", сообщил суд. Это первая пророссийская партия, окончательно запрещенная в судебном порядке.

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Восьмой апелляционный административный суд во Львове (в этом случае – суд первой инстанции) запретил деятельность партии Шария своим решением 16 июня.

Суд решил, что политическая сила осуществляет антиукраинскую деятельность, пропагандирует войну и создает реальную угрозу нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, поэтому подлежит принудительному запрету.

Главным основанием такого решения стали антиукраинские ролики лидера партии Анатолия Шария, который с 2012 года проживает за границей и в своих роликах распространяет российскую пропаганду и пропагандирует украинофобию.

Партия попыталась оспорить решение суда первой инстанции, но Верховный Суд отклонил апелляционную жалобу.

Теперь решение о запрете партии вступает в силу.

Судебное решение Верховного Суда по таким делам – окончательное и кассационному обжалованию не подлежит.
  • На выборах в Верховную Раду в 2019 году партия Шария набрала 2,2%, не преодолев 5%-ый порог, а на местных выборах в 2020 году получила 52 мандата – в основном на востоке и юге Украины.
  • 20 марта 2022 года СНБО принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией. Минюсту было поручено принять меры по запрету деятельности этих партий.

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Андрій Водяний
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верховный суд Анатолий Шарий партия Шария
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