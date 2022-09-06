Верховный Суд окончательно запретил партию Шария: решение обжалованию не подлежит
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 6 сентября принял окончательное решение по делу о запрете деятельности политической партии "Партия Шария", сообщил суд. Это первая пророссийская партия, окончательно запрещенная в судебном порядке.
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Восьмой апелляционный административный суд во Львове (в этом случае – суд первой инстанции) запретил деятельность партии Шария своим решением 16 июня.
Суд решил, что политическая сила осуществляет антиукраинскую деятельность, пропагандирует войну и создает реальную угрозу нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, поэтому подлежит принудительному запрету.
Главным основанием такого решения стали антиукраинские ролики лидера партии Анатолия Шария, который с 2012 года проживает за границей и в своих роликах распространяет российскую пропаганду и пропагандирует украинофобию.
Партия попыталась оспорить решение суда первой инстанции, но Верховный Суд отклонил апелляционную жалобу.
Теперь решение о запрете партии вступает в силу.
- На выборах в Верховную Раду в 2019 году партия Шария набрала 2,2%, не преодолев 5%-ый порог, а на местных выборах в 2020 году получила 52 мандата – в основном на востоке и юге Украины.
- 20 марта 2022 года СНБО принял решение запретить на период действия военного положения деятельность ряда политических партий, связанных с Россией. Минюсту было поручено принять меры по запрету деятельности этих партий.
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