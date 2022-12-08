СБУ задержала в Одессе супругов, которые "готовили ракетный удар оккупантов по ПВО" – фото

В Одессе задержаны предполагаемые агенты российского ГРУ (сейчас – главное управление Генштаба ВС РФ), которые собирали в области данные о местах возможной дислокации батарей и боеприпасов противовоздушной обороны, чтобы оккупанты их разбомбили. Об этом пишет военная контрразведка Службы безопасности Украины.

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Правоохранители утверждают, что "установили контроль" за супружеской парой подозреваемых еще на первичном этапе подрывной деятельности.

Мужчина родился в Одессе, затем служил в российской армии и участвовал в боевых действиях в Чечне. Он с женой – граждане РФ, которые, по данным следствия, были заранее отправлены в Украину еще в 2018 году, где получили вид на жительство.

"Таким образом, российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат. До полномасштабного вторжения семья агентов собирала данные об общественно-политической обстановке в регионе и расширяла круг своих знакомств, готовясь к выполнению основных задач", – пишет СБУ.

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После 24 февраля они в первую очередь пытались выявить боевые позиции ЗРК Crotale и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК.

Также они "начали активный сбор информации" о подразделениях Сил обороны на Херсонском направлении, уточнили правоохранители.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам", – подчеркнули в Службе.

Агентурные данные пара отправляла "связному" – жителю оккупированного Севастополя, бывшему российскому спецназовцу, негласно сотрудничающему с ГРУ (для "прикрытия" тот использовал должность руководителя благотворительного фонда). Он передавал информацию своему куратору – кадровому сотруднику военной разведки ВС РФ, пишет СБУ.

Оба получили подозрения по ст. 114 (шпионаж) УК и арестованы.

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Євген Пилипенко

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