Охотился за "Нептунами" в Одессе. СБУ задержала подозреваемого в работе на Россию
Служба безопасности заявила о задержании в Одессе подозреваемого в работе на российские спецслужбы и сборе информации об украинских противокорабельных комплексах "Нептун". Об этом сообщает СБУ в Facebook.
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По данным СБУ, задержанный собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города.
В спецслужбе заявляют, что среди основных задач подозреваемого было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун".
Задержанного также подозревают в сборе информации о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины.
Сотрудники СБУ сообщают, что задержали подозреваемого при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.
По данным следствия, задержанный – местный житель, который в начале полномасштабного вторжения связался со спецслужбами РФ и предложил им свою помощь в войне против Украины.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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