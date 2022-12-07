Охотился за "Нептунами" в Одессе. СБУ задержала подозреваемого в работе на Россию

Служба безопасности заявила о задержании в Одессе подозреваемого в работе на российские спецслужбы и сборе информации об украинских противокорабельных комплексах "Нептун". Об этом сообщает СБУ в Facebook.

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По данным СБУ, задержанный собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города.

В спецслужбе заявляют, что среди основных задач подозреваемого было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун".

Задержанного также подозревают в сборе информации о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины.

Сотрудники СБУ сообщают, что задержали подозреваемого при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.

По данным следствия, задержанный – местный житель, который в начале полномасштабного вторжения связался со спецслужбами РФ и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Наталія Медведєва

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