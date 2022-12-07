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В Херсоне задержали коллаборанта, который помогал оккупантам создавать "филиал" ФСБ

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 12:26
В Херсоне задержали коллаборанта, который помогал оккупантам создавать
Фото - СБУ

СБУ сообщает, что задержала в Херсоне бывшего правоохранителя, который во время российский оккупации города помогал создавать в городе "филиал" ФСБ.

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Правоохранители задержали в освобожденном Херсоне бывшего украинского милиционера, который уволился со службы в 2010 году, а во время оккупации города россиянами помогал кадровым сотрудникам ФСБ налаживать деятельность местного подразделения этой спецслужбы.

СБУ считает установленным, что задержанный подыскивал "единомышленников", которым предлагал работать в "филиале" ФСБ и занимался формированием агентурного аппарата для разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

После освобождения города подозреваемый пытался "залечь на дно", но СБУ установила его местонахождение и задержала. Ему сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото – СБУ

  • 5 декабря СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".
Сергій Бережний
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коллаборант сбу Херсон
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