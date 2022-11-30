Одесский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову

Горсовет Одессы проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову. Об этом сообщает Думская.

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Депутаты практически единогласно поддержали предложение перенести оба памятника на хранение в Одесский художественный музей.

В более ранних проектах решений памятники предлагалось передать коммунальным предприятиям, которые заведуют городскими кладбищами и фонтанами.

Мэр Одессы Геннадий Труханов после голосования заявил, что решение было согласовано с горожанами, активная часть которых высказалась за то, что "памятник Екатерине должен быть убран из центра города". Ранее Труханов выступал против сноса памятника.

24 ноября за демонтаж и перенос памятника Екатерине II проголосовал исполком Одесского горсовета.

В июле украинцы поддержали сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Зеленский ответил, что это компетенция местных властей, и переадресовал их Одесскому горсовету.

28 сентября депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей.

2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.

7 ноября памятник был обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.

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Сергій Бережний

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