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Одесский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 14:06
Одесский горсовет проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Суворову - Фото
Памятник Екатерине II в Одессе (Фото - pixabay.com)

Горсовет Одессы проголосовал за демонтаж памятников Екатерине II и Александру Суворову. Об этом сообщает Думская.

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Депутаты практически единогласно поддержали предложение перенести оба памятника на хранение в Одесский художественный музей.

В более ранних проектах решений памятники предлагалось передать коммунальным предприятиям, которые заведуют городскими кладбищами и фонтанами.

Мэр Одессы Геннадий Труханов после голосования заявил, что решение было согласовано с горожанами, активная часть которых высказалась за то, что "памятник Екатерине должен быть убран из центра города". Ранее Труханов выступал против сноса памятника.

24 ноября за демонтаж и перенос памятника Екатерине II проголосовал исполком Одесского горсовета

  • 2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.
  • 7 ноября памятник был обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.

Читайте также: Зеленскому предлагают обменять памятник Екатерине II на похищенного в Херсоне енота

Сергій Бережний
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Одесский художественный музей Одесса памятник геннадий труханов Екатерина II
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