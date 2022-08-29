Мэр Одессы выступил против сноса памятника Екатерине II: Это не имеет смысла
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.
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"Я против сноса статуй. От того, что мы разрушим памятники, история не изменится. Я знаю, что собрана петиция с 25 000 подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла", — сказал Труханов в интервью Corriere della Sera.
В интервью он также предположил, что Россия и Владимир Путин не отказались от планов по захвату Одессы.
"Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист и верю, что мы в итоге победим. Но война будет долгой и тяжелой. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на оцепление Одессы с севера для соединения с Приднестровьем и фронтальный удар Черноморского флота с юга", — считает Труханов.
Он также сказал, что выступает за возвращение Крыма политико-дипломатическим путем.
"Я считаю, что важно действовать политически, ведь на кону жизни миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Конечно, я мечтаю о возвращении к нашим границам 1991 года, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", — сказал Труханов.
- В июле на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.
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