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Зеленский ответил на петицию о замене Екатерины II в Одессе на порноактера

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01.08.2022, 23:18
Зеленский ответил на петицию о замене Екатерины II в Одессе на порноактера - Фото
Скриншот

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом заменить в Одессе памятник российской императрице Екатерине II на памятник актеру гей-порнофильмов Билли Херрингтону. В ответе президента сказано, что это компетенция местных властей, но он попросил Одесский горсовет рассмотреть эти вопросы.

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В ответе главы государства сказано, что памятник Екатерине II был установлен в соответствии с решением Одесского горсовета от 4 июля 2007 года.

"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", – сказано в ответе на петицию.

Также в своем письме в Одесский горсовет Зеленский указал на важность защиты национальных интересов, очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

  • Петиция с призывом заменить в Одессе памятник Екатерине II на памятник актеру гей-порнофильмов появилась на сайте президента 20 мая, а 12 июля она набрала 25 000 голосов.
  • 13 июля необходимые для рассмотрения президентом 25 000 подписей собрала еще одна петиция о сносе памятника Екатерине II.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Одесса памятник петиция порноактер Екатерина II Билли Херрингтон
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