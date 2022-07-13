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Просто снести Екатерину II. Зеленский рассмотрит еще одну петицию о памятнике в Одессе

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 15:00
Просто снести Екатерину II. Зеленский рассмотрит еще одну петицию о памятнике в Одессе - Фото
Памятник Екатерине II в Одессе (фото - pixabay.com)

Петиция о демонтаже памятника российской императрице Екатерине II в центре Одессы набрала 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Она опубликована на портале петиций на сайте Офиса президента.

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Петиция была подана 28 июня. За 78 дней до окончания сбора подписей ее поддержали 25 095 человек. Автор петиции, Стефания Цегельник, предлагает просто снести памятник Екатерине II.

Она считает, что хватит выделять деньги на содержание памятника той, кто "способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственной русификации и диктата чужой культуры".

"В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев – на свалке", – написала автор.

Это уже вторая петиция о памятнике Екатерине II, которую должен рассмотреть Зеленский. Вчера 25 000 подписей набрала петиция, в которой предлагают не просто снести монумент с императрицей, а установить на ее месте памятник Билли Херрингтону – американской звезде гей-порнофильмов.  

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский дерусификация Одесса памятник петиция Екатерина II
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