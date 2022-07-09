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Петиция о легализации однополых браков набрала 25 000 голосов. Слово за Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 15:51
Петиция о легализации однополых браков набрала 25 000 голосов. Слово за Зеленским - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com

Петиция с призывом легализовать однополые браки набрала более 25 000 голосов на портале Офиса президента.

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Сейчас петиция ожидает рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

Автор петиции, Анастасия Совенко, отмечала, что в нынешнее время любой день может стать последним. По ее мнению, надо дать возможность людям одного пола создавать семью и иметь официальный документ, который это подтвердит.

"Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", – добавила автор.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский однополый брак лгбт петиция геи лесбиянки
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