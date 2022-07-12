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Екатерину II в Одессе заменить на порноактера. Петиция к Зеленскому набрала 25 000

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12.07.2022, 15:14
Екатерину II в Одессе заменить на порноактера. Петиция к Зеленскому набрала 25 000 - Фото
Скриншот

Электронная петиция с призывом заменить в Одессе памятник российской императрице Екатерине II на памятник актеру гей-порнофильмов Билли Херрингтону набрала на сайте президента 25 000 голосов.

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Петицию разместили 20 мая, и в обозначенный правилами срок она собрала необходимое количество подписей. Автор, Алексей Матвеев, указывает, что Екатерина II "своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и культуре".

"Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой, и каждый день его существования сигнализирует, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", – отметил он.

Автор подал идею скульптуры: изобразить Херрингтона сидящим за барной стойкой с бутылкой пива. Это, по его мнению, будет символизировать отказ от российского наследия и "громкое заявление, что Одесса – не какой-то провинциальный городок Российской империи, не является частью российской культуры, а имеет свою культуру и чувство юмора".

Кроме того, пишет он об аргументах:

1. Это четкий сигнал Украины о поддержке ЛГБТ-сообщества.
2. Это весело и смешно.
3. Все студенты одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Геррингтоном.
4. Фигура Геррингтона имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом.
5. Тайный пункт.
6. Мемы.

Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию и ответить на нее.

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Евгений Пилипенко
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Одесса памятник петиция Билли Геррингтон Екатерина II
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