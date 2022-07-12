Екатерину II в Одессе заменить на порноактера. Петиция к Зеленскому набрала 25 000

Электронная петиция с призывом заменить в Одессе памятник российской императрице Екатерине II на памятник актеру гей-порнофильмов Билли Херрингтону набрала на сайте президента 25 000 голосов.

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Петицию разместили 20 мая, и в обозначенный правилами срок она собрала необходимое количество подписей. Автор, Алексей Матвеев, указывает, что Екатерина II "своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и культуре".

"Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой, и каждый день его существования сигнализирует, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", – отметил он.

Автор подал идею скульптуры: изобразить Херрингтона сидящим за барной стойкой с бутылкой пива. Это, по его мнению, будет символизировать отказ от российского наследия и "громкое заявление, что Одесса – не какой-то провинциальный городок Российской империи, не является частью российской культуры, а имеет свою культуру и чувство юмора".

Кроме того, пишет он об аргументах:

1. Это четкий сигнал Украины о поддержке ЛГБТ-сообщества.

2. Это весело и смешно.

3. Все студенты одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Геррингтоном.

4. Фигура Геррингтона имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом.

5. Тайный пункт.

6. Мемы.

Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию и ответить на нее.

2 июля британский премьер Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

Пляжи Одесской области в этом сезоне закрыты и заминированы. Россия наносит ракетно-бомбовые удары по Одессе и области.

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Евгений Пилипенко

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