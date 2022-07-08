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Кивалов ездил в Молдову на встречу с соратником главы Русской православной церкви – УП

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 17:17
Кивалов ездил в Молдову на встречу с соратником главы Русской православной церкви – УП - Фото
Сергей Кивалов и Константин Громовенко (фото - Facebook вуза)

Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов в июне ездил в Молдову вместе с ректором университета Константином Громовенко: там они якобы встретились с соратником московского патриарха Кирилла – митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром. Об этом со ссылкой на источники в Госпогранслужбе пишет Украинская правда.

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По данным издания, 17 июня в 07:33 утра они на пункте пропуска Староказачье пересекли на Land Cruiser границу и поселились в кишиневской гостинице Vispas Hotel Chisinau.

В Кишиневе (фото: УП)

Днем микроавтобус на молдавских номерах отвез их в резиденцию священнослужителя, где Кивалов находился около шести часов и вернулся в гостиницу около полуночи, добавили журналисты.

У резиденции Владимира (фото: УП)

Под вечер 18 июня оба вернулись в Украину через тот же пункт пропуска.

Об этом визите никаких упоминаний на страницах Кивалова и Громовенко в соцсетях нет, как нет их и на сайте Православной церкви Молдовы.

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Когда журналисты обратились к Кивалову за комментарием, он "бросил трубку после того, как услышал, что вопрос будет касаться его поездки в Молдову".

Константин Громовенко

Владимир в 2000-м был избран постоянным членом священного синода РПЦ, а в 2019 году российский диктатор Владимир Путин наградил его "орденом дружбы". На 6 апреля 2022 года он не осуждал войну России, призывал к миру и продолжал называть украинский и русский народы "братскими".

УП пишет со ссылкой на источники в разведке, что Кремль якобы рассматривает Кивалова как одного из потенциальных гауляйтеров в случае оккупации Одессы.

  • Кивалов - нардеп III-VIII созывов и экс-член Партии регионов.
  • 22 февраля Кивалов вылетел из Украины рейсом Киев-Лондон, писала ранее то же издание, а в апреле его заметили в Дубае. 16 мая он сообщил в соцсетях, что находится в Одессе и осуждает агрессию РФ.
  • В июне в оккупированном Мариуполе после "инспекции" попов РПЦ сожгли всю библиотеку храма ПЦУ.

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Евгений Пилипенко
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война религия церковь Одесса Молдова кирилл рпц сергей кивалов Константин Громовенко
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