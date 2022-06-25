В Мариуполе после "инспекции" попов РПЦ сожгли всю библиотеку храма ПЦУ – советник мэра
Во временно оккупированном Мариуполе в храме ПЦУ Петра Могилы по наводке и содействию попов РПЦ была изъята и сожжена библиотека с уникальными экземплярами украиноязычных изданий. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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По его словам, после визита "московских агентов ФСБ в рясах" во дворе храма сожгли всю обширную библиотеку, собранную волонтерами и благотворителями.
Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда, сообщил Андрющенко.
Советник мэра напомнил, что храм Петра Могилы внесен в Книгу рекордов Украины за самую большую петриковскую роспись.
"Сейчас оккупанты решают вопрос о сносе или переформатировании в соответствии с канонами РПЦ", – добавил Андрющенко.
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