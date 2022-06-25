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В Мариуполе после "инспекции" попов РПЦ сожгли всю библиотеку храма ПЦУ – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 21:34
В Мариуполе после
Фото - Telegram Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе в храме ПЦУ Петра Могилы по наводке и содействию попов РПЦ была изъята и сожжена библиотека с уникальными экземплярами украиноязычных изданий. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, после визита "московских агентов ФСБ в рясах" во дворе храма сожгли всю обширную библиотеку, собранную волонтерами и благотворителями.

Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда, сообщил Андрющенко.

Советник мэра напомнил, что храм Петра Могилы внесен в Книгу рекордов Украины за самую большую петриковскую роспись.

"Сейчас оккупанты решают вопрос о сносе или переформатировании в соответствии с канонами РПЦ", – добавил Андрющенко.

Читайте также: Оккупанты обманом заставляют мариупольцев свидетельствовать против ВСУ и "Азова" — мэрия

Оксана Житнюк
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упц мариуполь храм рпц
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