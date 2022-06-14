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Оккупанты обманом заставляют мариупольцев свидетельствовать против ВСУ и "Азова" — мэрия

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 20:29
Оккупанты обманом заставляют мариупольцев свидетельствовать против ВСУ и
Эвакуация украинских военных с Азовстали, Мариуполь (фото - Alexei Alexandrov/АР)

В Мариуполе сотрудники Следственного комитета РФ заставляют местных жителей писать заявления об уничтожении их жилья якобы Вооруженными Силами Украины в обмен на обещание компенсационных выплат. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

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СК РФ уже неделю работает в Мариуполе. Российские силовики рапортуют о тысячах собственноручных письменных заявлений о "преступлениях ВСУ".

"Оккупанты, пользуясь горем и надеждой мариупольцев, сфальсифицировали заявления об уничтожении жилья "украинской армией". Это названо основным условием проведения выплат. Не пишешь – не получаешь деньги. По факту об обещаниях компенсаций уже забыли, но тысячи письменных собственноручно составленных заявлений уже на руках", – пишет Андрющенко.

Одновременно с этим россияне "высадили целый десант из пропагандистов-волонтеров".

"За буханку хлеба голодных и дезориентированных людей записывали на камеру, провоцируя говорить о "преступлениях Азова". Рядом – всегда человек с автоматом. Вариантов сказать правду в реальной ситуации примерно ноль", – сообщил советник мэра.

Эти заявления и видеозаписи российские следователи приобщают к уголовным делам как доказательства.

"Дальше – больше. Идут по людям, которые подали заявления или "рассказали правду" на камеру и записывают показания в протоколы допросов. Отказаться? Угроза тюрьмы за ложные показания. Результат – прогнозируемый. В состоянии реальной опасности сотни людей вынуждены теперь снова давать заведомо ложные показания", – пишет Андрющенко.

По его данным, эти "показания" уже используются в "судах" против защитников Мариуполя.

  • 26 мая Верховный суд РФ принял решение перенести с 26 мая на 29 июня рассмотрение требования о признании полка Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией. Предполагается, что такое решение даст России формальные основания судить взятых в плен военнослужащих "Азова" как "террористов".

Читайте также: Путин думает, "Азов" остался под обломками Азовстали. Полк пообещал освободить Мариуполь

Вадим Ребрина
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Россия ВСУ полк азов мариуполь
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