Пляжи Одесской области в этом сезоне будут закрыты – ОВА
05.07.2022, 19:52
Максим Марченко (скриншот с видео)
В Одесской области решили не открывать пляжи во время летнего сезона. Там опасаются, что оккупанты могут наносить удары по скоплениям людей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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Соответствующее решение приняли Одесская ОВА и горсовет Одессы.
"Следует помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. Большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны", — сказал Марченко.
Он также напомнил, что из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах подрываются на вражеских минах, которые выбрасывает на берег.
- 2 июля на одном из пляжей в Одесской области отдыхающий во время купания в море подорвался на неустановленном устройстве, еще один мужчина получил контузию.
- Похожий случай произошел в начале июня.
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