UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пляжи Одесской области в этом сезоне будут закрыты – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 19:52
Пляжи Одесской области в этом сезоне будут закрыты – ОВА - Фото
Максим Марченко (скриншот с видео)

В Одесской области решили не открывать пляжи во время летнего сезона. Там опасаются, что оккупанты могут наносить удары по скоплениям людей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Соответствующее решение приняли Одесская ОВА и горсовет Одессы.

"Следует помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. Большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны", — сказал Марченко.

Он также напомнил, что из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах подрываются на вражеских минах, которые выбрасывает на берег.

  • 2 июля на одном из пляжей в Одесской области отдыхающий во время купания в море подорвался на неустановленном устройстве, еще один мужчина получил контузию.
  • Похожий случай произошел в начале июня.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Одесса пляж море
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 