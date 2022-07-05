Пляжи Одесской области в этом сезоне будут закрыты – ОВА

В Одесской области решили не открывать пляжи во время летнего сезона. Там опасаются, что оккупанты могут наносить удары по скоплениям людей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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Соответствующее решение приняли Одесская ОВА и горсовет Одессы.

"Следует помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. Большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны", — сказал Марченко.

Он также напомнил, что из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах подрываются на вражеских минах, которые выбрасывает на берег.

2 июля на одном из пляжей в Одесской области отдыхающий во время купания в море подорвался на неустановленном устройстве, еще один мужчина получил контузию.

Похожий случай произошел в начале июня.

Вадим Ребрина

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