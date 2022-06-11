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В Одесской области на пляже подорвался на мине отдыхающий: видео

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 20:44
В Одесской области на пляже подорвался на мине отдыхающий: видео - Фото
Одесса, пляж (фото – pixabay.com)

В Одесской области, на одном из пляжей на мине подорвался мужчина, который с семьей пришел отдыхать. Об этом сообщает горсовет Одессы со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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В горсовете отметили, что одесситы и гости региона продолжают пренебрегать собственной безопасностью, игнорируя запрет на посещение побережья и купание в заминированном море.

Там рассказали, что семья пришла отдыхать на пляж, и пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

На месте работает следственно-оперативная группа.

"Обращаем внимание всех граждан, что предостережения об опасности – это настоящая забота о вашей жизни и здоровье. Соблюдение этих ограничений гораздо эффективнее отдыха, который может закончиться летально", – сказано в сообщении.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук напомнил, что пляжи и море в Одессе и области заминированы с целью недопущения высадки российского десанта, посещение морского побережья запрещено.

Читайте также: Попытки уже были. Россия может атаковать Одесскую область через Дунай — Братчук

Вадим Ребрина
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Одесса отдых заминирование
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