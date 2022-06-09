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Попытки уже были. Россия может атаковать Одесскую область через Дунай — Братчук

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 14:11
Попытки уже были. Россия может атаковать Одесскую область через Дунай — Братчук - Фото
Корабль флота РФ (Фото: EPA)

Россия может попытаться атаковать Одесскую область с Черного моря через Дунай, заходя диверсионными группами. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона. 

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По его словам, у военных есть подозрения, что противник будет пытаться проникнуть в Одесскую область через Дунай со стороны Черного моря. 

"Они могут заходить с моря в Дунай диверсионными группами. Такие попытки отслеживаются и уже были в начале марта, однако закончились для врага неудачно. Больше таких попыток не было, но риски остаются", — заявил Братчук. 

Насчет угрозы наступления России на Одессу, Братчук не исключил, что риск морского десанта будет оставаться до конца войны, а заминированные побережье и порт помогают обезопасить город от непосредственной атаки с моря. 

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Дмитрий Гриниченко
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Одесса дунай черное море одесская область
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