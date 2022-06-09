Попытки уже были. Россия может атаковать Одесскую область через Дунай — Братчук
Россия может попытаться атаковать Одесскую область с Черного моря через Дунай, заходя диверсионными группами. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.
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По его словам, у военных есть подозрения, что противник будет пытаться проникнуть в Одесскую область через Дунай со стороны Черного моря.
"Они могут заходить с моря в Дунай диверсионными группами. Такие попытки отслеживаются и уже были в начале марта, однако закончились для врага неудачно. Больше таких попыток не было, но риски остаются", — заявил Братчук.
Насчет угрозы наступления России на Одессу, Братчук не исключил, что риск морского десанта будет оставаться до конца войны, а заминированные побережье и порт помогают обезопасить город от непосредственной атаки с моря.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад не верить российскому диктатору Владимиру Путину, когда тот обещает, что не станет использовать разблокированные в Черном море торговые проходы для атаки на Одессу.
- Российские военные корабли Черноморского флота потеряли контроль над северо-западной частью Черного моря: военно-морским силам ВСУ удалось отбросить их от украинских берегов более чем на 100 км.
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