Попытки уже были. Россия может атаковать Одесскую область через Дунай — Братчук

Россия может попытаться атаковать Одесскую область с Черного моря через Дунай, заходя диверсионными группами. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона.

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По его словам, у военных есть подозрения, что противник будет пытаться проникнуть в Одесскую область через Дунай со стороны Черного моря.

"Они могут заходить с моря в Дунай диверсионными группами. Такие попытки отслеживаются и уже были в начале марта, однако закончились для врага неудачно. Больше таких попыток не было, но риски остаются", — заявил Братчук.

Насчет угрозы наступления России на Одессу, Братчук не исключил, что риск морского десанта будет оставаться до конца войны, а заминированные побережье и порт помогают обезопасить город от непосредственной атаки с моря.

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Дмитрий Гриниченко

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