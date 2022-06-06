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Российские военные корабли отбросили от украинских берегов более чем на 100 км – ВМС

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 15:01
Российские военные корабли отбросили от украинских берегов более чем на 100 км – ВМС - Фото
Черноморский флот ( Фото: ЕРА)

Российские военные корабли Черноморского флота потеряли контроль над северо-западной частью Черного моря: военно-морским силам ВСУ удалось отбросить их от украинских берегов более чем на 100 км, сообщают в ВМС ВСУ. 

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Военно-морские силы не уточняли, когда именно корабли РФ удалось отодвинуть от берегов Черного моря, за весь период с 24 февраля, или в настоящий момент.

Отмечается, что российский морской флот пытается вернуть контроль за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования. 

Армия РФ  развернула в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы типа "Бал" и "Бастион" и перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный. 

ВМС подметило, что армия РФ начала наносить удары по наземным объектам Украины противокорабельными ракетами.  

Это, может свидетельствовать о применении устаревших ракет из-за нехватки современного оружия, типа ракет "Калибр", предположили в ВМС.

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Наталия Фреик
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пво черное море черноморский флот баллистические ракеты Змеиный
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