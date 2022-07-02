UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Одесской области отдыхающий подорвался на неизвестном устройстве во время купания в море

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 20:24
В Одесской области отдыхающий подорвался на неизвестном устройстве во время купания в море - Фото
Фото: Думская

На одном из пляжей в Одесской области отдыхающий во время купания в море подорвался на неустановленном устройстве, еще один мужчина получил контузию. Об этом сообщает горсовет Одессы со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно сообщению, компания мужчин решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль черноморского побережья и прибрежных вод.

"Во время заплыва в море один из отдыхающих подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался", – сказано в сообщении.

  • Это уже второй подобный случай за месяц.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв Одесса пляж море
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 