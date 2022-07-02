В Одесской области отдыхающий подорвался на неизвестном устройстве во время купания в море
02.07.2022, 20:24
Фото: Думская
На одном из пляжей в Одесской области отдыхающий во время купания в море подорвался на неустановленном устройстве, еще один мужчина получил контузию. Об этом сообщает горсовет Одессы со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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Согласно сообщению, компания мужчин решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль черноморского побережья и прибрежных вод.
"Во время заплыва в море один из отдыхающих подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался", – сказано в сообщении.
- Это уже второй подобный случай за месяц.
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