Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на интервью мэра Геннадия Труханова BBC World Service and BBC radio-Newshour.

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Труханов заявил, что подписал распоряжение о награждении Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней.

Как отмечается, таким образом Джонсон автоматически получает звание почетного гражданина Одессы.

Труханов подчеркнул, что Джонсон стал первым почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года.

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Наталия Медведева

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