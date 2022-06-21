Улица Романа Ратушного. Киевляне проголосовали за дерусификацию столицы – результаты
Украинцы проголосовали за дерусификацию названий улиц и других объектов в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
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Голосование проходило в приложении Киев цифровой. Был список из 296 объектов, за четыре дня было отдано более 6,5 млн голосов за новые названия улиц, проспектов, бульваров, площадей и проулков.
В частности украинцы считают, что улица Волгоградская должна быть названа в честь Романа Ратушного – активиста ГО "Защитим Протасов Яр", который 9 июня погиб на войне с Россией.
Кроме того, украинцы поддержали переименование проспекта Юрия Гагарина в проспект Леонида Каденюка, улицу Героев Бреста – в Чернобаевскую, Пушкинскую – в Чикаленко, Льва Толстого – в Украинских Героев, Московскую – в Князей Острожских, Смоленскую – в Семьи Бродских, Питерскую – в Лондонскую.
Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что полученные результаты голосования переданы в совет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии. На основе вывода экспертов Киевсовет затем примет решение о переименовании улиц.
Посмотреть полные результаты голосования можно здесь:
- 10 мая закончилось голосование о переименовании станций метро Киева.
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