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Метро Киева. Закончилось голосование по переименованию пяти станций – результаты

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 11:27
Метро Киева. Закончилось голосование по переименованию пяти станций – результаты - Фото
Метро в Киеве (фото - КП Киевский метрополитен)

Голосование по переименованию пяти станций метро Киева закончилось. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

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170 646 проголосовавших решили, что станции метро Киева надо переименовать так:

Берестейская – Бучанская;

Площадь Льва Толстого – Василия Стуса;

Героев Днепра – Героев Украины;

Минская – Варшавская;

Дружбы народов – Ботаническая.

В ближайшее время будет подготовлен проект решения о переименовании. Его должен рассмотреть Киевсовет.

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Марк Сировой
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