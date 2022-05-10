Метро Киева. Закончилось голосование по переименованию пяти станций – результаты
10.05.2022, 11:27
Метро в Киеве (фото - КП Киевский метрополитен)
Голосование по переименованию пяти станций метро Киева закончилось. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.
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170 646 проголосовавших решили, что станции метро Киева надо переименовать так:
Берестейская – Бучанская;
Площадь Льва Толстого – Василия Стуса;
Героев Днепра – Героев Украины;
Минская – Варшавская;
Дружбы народов – Ботаническая.
В ближайшее время будет подготовлен проект решения о переименовании. Его должен рассмотреть Киевсовет.
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