Легендарные Боно и Эдж из U2 дали концерт в киевском метро – видео
Сегодня в киевском метро выступили легендарные музыканты Боно и Эдж из U2. Фото и видео разместил в соцсети глава Минкульта Александр Ткаченко.
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Ткаченко написал, что музыканты поддержали украинцев, выступив уже традиционно в метро, которое "стало символом новой подземной жизни украинцев в поисках безопасности от российских ракет".
"Вы сегодня сражаетесь не только за вашу свободу, но и за нашу тоже", – сказал ирландский музыкант.
Слова своих песен Боно сменил с начала войны так, чтобы они поддерживали Украину.
Боно спел вместе украинским музыкантом Тарасом Тополей "Stand by Ukraine".
Видео с концерта на киевской станции метро "Крещатик" опубликовал также советник главы Офиса президента Сергей Лещенко:
- 23 апреля президент Зеленский дал большую пресс-конференцию в метро.
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