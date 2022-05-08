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Легендарные Боно и Эдж из U2 дали концерт в киевском метро – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 16:33
Легендарные Боно и Эдж из U2 дали концерт в киевском метро – видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Сегодня в киевском метро выступили легендарные музыканты Боно и Эдж из U2. Фото и видео разместил в соцсети глава Минкульта Александр Ткаченко.

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Ткаченко написал, что музыканты поддержали украинцев, выступив уже традиционно в метро, которое "стало символом новой подземной жизни украинцев в поисках безопасности от российских ракет".

Легендарные Боно и Эдж из U2 дали концерт в киевском метро – видео

"Вы сегодня сражаетесь не только за вашу свободу, но и за нашу тоже", – сказал ирландский музыкант.

Слова своих песен Боно сменил с начала войны так, чтобы они поддерживали Украину.

Боно спел вместе украинским музыкантом Тарасом Тополей "Stand by Ukraine".

Видео с концерта на киевской станции метро "Крещатик" опубликовал также советник главы Офиса президента Сергей Лещенко:

Оксана Житнюк
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киев метро Боно U2
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