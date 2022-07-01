Приглашение, 52 000 грн, нет гарантий въезда. ГПСУ рассказала о визовом режиме для россиян

В связи с введением визового режима с Россией гражданам РФ надо выполнить ряд условий для въезда в Украину, но даже наличие визы не гарантирует пересечения границы. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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В ГПСУ сообщили о таких ограничениях:

– россияне не могут без приглашения въехать в Украину. Для въезда также нужны загранпаспорт и ксерокопия паспортных данных принимающей стороны

– при себе надо иметь сумму, равную 20 прожиточным минимумам в месяц. Сейчас это – 52 000 грн;

– россияне, которые въехали в Украину до 1 июля, должны быть зарегистрированы по месту проживания и могут оставаться в стране до 90 дней;

– визы не смогут получить россияне из санкционных списков.

В ГПСУ подчеркнули, что виза не является 100% гарантией пересечения границы – во въезде все равно могут отказать.

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Марк Сировой

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