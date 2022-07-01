Приглашение, 52 000 грн, нет гарантий въезда. ГПСУ рассказала о визовом режиме для россиян
В связи с введением визового режима с Россией гражданам РФ надо выполнить ряд условий для въезда в Украину, но даже наличие визы не гарантирует пересечения границы. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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В ГПСУ сообщили о таких ограничениях:
– россияне не могут без приглашения въехать в Украину. Для въезда также нужны загранпаспорт и ксерокопия паспортных данных принимающей стороны
– при себе надо иметь сумму, равную 20 прожиточным минимумам в месяц. Сейчас это – 52 000 грн;
– россияне, которые въехали в Украину до 1 июля, должны быть зарегистрированы по месту проживания и могут оставаться в стране до 90 дней;
– визы не смогут получить россияне из санкционных списков.
В ГПСУ подчеркнули, что виза не является 100% гарантией пересечения границы – во въезде все равно могут отказать.
- 2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей. 17 июня Кабмин принял решение об отмене безвиза с РФ.
- Визовый режим с Россией начал действовать сегодня, 1 июля.
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