Украина рассматривает отмену безвизового режима для граждан Израиля – посол

Офис президента и МИД рассматривают вопрос приостановки безвизового режима для граждан Израиля в ответ на введение этой страной электронных виз для Украинцев. Об этом в интервью израильскому изданию Диалоги заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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По его словам, МВД Израиля сократило список родственников, имеющих право посетить граждан-израильтян. Также израильские власти не рассматривает приглашения на лечение украинцев в Израиле, в то время как россиян пускают беспрепятственно.

"Это израильское ноу-хау: ни одна страна в мире не додумалась вводить визы с украинцами после 24 февраля, а Канада и Ирландия, наоборот, в одностороннем порядке отказались от виз", – сказал посол.

Он отметил, что в последние месяцы наблюдается серьезный отток украинцев из Израиля. Корнийчук привел статистику, согласно которой со времени начала активных военных действий в Израиль въехали 38 500 украинцев, из которых порядка 13 000 человек получили израильские паспорта. Из этого общего числа, по состоянию на сегодняшний день, выехали 14 100 человек. За последний месяц уехали более 5 000 украинцев.

"Что лишний раз подтверждает, что искусственные ограничения необоснованны. И добро бы они касались всех вовлеченных в войну. Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, граждане Беларуси – тоже, а гражданам Украины придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно", – отметил посол.

"В моем МИДе и в Офисе президента Украины мне говорят: такое – неприемлемо. Мы сейчас размышляем, не приостановить ли нам в ответ безвизовый режим для израильтян. Сейчас это будет неощутимо, но к Рош ха-Шана израильское правительство это почувствует", – добавил он.

7 июня Корнийчук призвал правительство этой страны выйти из "зоны комфорта" и предоставить Украине систему ПВО "Железный купол" для защиты украинцев от атак российских оккупантов с воздуха.

23 июня президент Владимир Зеленский упрекнул правительство Израиля в отсутствии санкций против России на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Вадим Ребрина

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