Президент Владимир Зеленский упрекнул правительство Израиля в отсутствии санкций против России на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Об этом он сказал в ходе сегодняшнего обращения к студентам и профессорам Израиля.
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Зеленский поблагодарил израильский народ за поддержку Украины, но отметил, что "хотелось бы больше поддержки от власти".
"К сожалению, Израиль пока не присоединился к санкциям. Впрочем, спасибо за медикаменты, которые вы отправили нашей стране. Жаль, но по большинству пунктов необходимой помощи я не знаю, что сказать об Израиле. В то же время вспомните, как мы связаны! Какие мы близкие. Как мы должны понимать друг друга. И как чувствуется, что ваше общество таки понимает украинские потребности. Почему такая ситуация и непонимание с некоторыми представителями власти – я не знаю", – сказал Зеленский (14-я минута видео).
Президент подчеркнул, что говорит все это, так как ему "не все равно" на будущие отношения двух стран.
- В конце мая Axios писал, что Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской технологии и лицензии.
- 7 июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал правительство Израиля выйти из "зоны комфорта" и предоставить Украине систему ПВО "Железный купол" для защиты украинцев от атак российских оккупантов с воздуха. Позднее он сказал, что рассчитывает через общественное мнение израильтян повлиять на правительство этой страны, чтобы оно согласилось продать Украине системы ПВО.
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