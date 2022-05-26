Израиль отклонил просьбу США о передаче Украине ракет Spike – Axios

Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской технологии и лицензии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителей США и Израиля.

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Как отмечается, под давлением администрации президента США Джо Байдена Тель-Авив скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, по сравнению с той, которая была, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Однако Израиль не поставлял в Украину современного вооружения.

По информации Axios, генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Эшель посетил Вашингтон две недели назад для переговоров с официальными лицами Пентагона о сотрудничестве в области безопасности между США и Израилем.

Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль встретился с Эшелем и, по данным источников Axios, спросил, даст ли Израиль разрешение Германии на передачу противотанковых ракет Spike Украине.

Эти ракеты производятся на принадлежащем Израилю заводе в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу ракет третьей стороне.

По словам официальных лиц, Эшель отклонил просьбу, заявив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение.

Как отмечается, высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Тель-Авив обеспокоен тем, что российские солдаты будут убиты из оружия израильского производства, что может привести к тому, что Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

По словам израильских официальных лиц, когда министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Вашингтон на прошлой неделе, вопрос о ракетных поставках не обсуждался на его встречах с главой Пентагона Ллойдом Остином и советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном.

СПРАВКА. Spike – израильский многофункциональный противотанковый ракетный комплекс. Разработан фирмой Rafael, по лицензии выпускается в Европе.

19 мая сообщалось, что израильские клиники будут принимать на лечение раненых украинцев и продолжат помогать пациентам с онкологией.

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Наталия Медведева

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