Одесский исполком проголосовал за демонтаж и перенос памятника Екатерине II

Исполнительный комитет Одесского горсовета проголосовал за демонтаж и перенос памятника Екатерине II. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале горсовета.

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Сегодня, 24 ноября, на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета члены исполкома поддержали проект решения о демонтаже и переносе памятника "Основателям Одессы" (памятник Екатерине II и ее сподвижникам Хосе де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потемкину и Платону Зубову. – Ред.).

Как передает Думская, во время первого голосования воздержались два члена исполкома – Григорий Трипульский и Артур Амиров. Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что они ошибочно посчитали, что это решение уже включено в повестку дня, и поэтому не голосовали. Потом они попросили переголосовать.

Далее вопрос о демонтаже и переносе памятника должны вынести на сессию горсовета, она запланирована на 30 ноября.

Также исполком сегодня согласовал перенос в музей памятника Суворову.

2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.

7 ноября памятник был обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.

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Оксана Житнюк

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