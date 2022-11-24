Одесский исполком проголосовал за демонтаж и перенос памятника Екатерине II
Исполнительный комитет Одесского горсовета проголосовал за демонтаж и перенос памятника Екатерине II. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале горсовета.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сегодня, 24 ноября, на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета члены исполкома поддержали проект решения о демонтаже и переносе памятника "Основателям Одессы" (памятник Екатерине II и ее сподвижникам Хосе де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потемкину и Платону Зубову. – Ред.).
Как передает Думская, во время первого голосования воздержались два члена исполкома – Григорий Трипульский и Артур Амиров. Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что они ошибочно посчитали, что это решение уже включено в повестку дня, и поэтому не голосовали. Потом они попросили переголосовать.
Далее вопрос о демонтаже и переносе памятника должны вынести на сессию горсовета, она запланирована на 30 ноября.
Также исполком сегодня согласовал перенос в музей памятника Суворову.
- В июле украинцы поддержали сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Зеленский ответил, что это компетенция местных властей, и переадресовал их Одесскому горсовету.
- В августе мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника.
- 28 сентября депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей.
- 2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.
- 7 ноября памятник был обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
Читайте также: Зеленскому предлагают обменять памятник Екатерине II на похищенного в Херсоне енота
Комментарии