В Одессе на Екатерину II надели колпак палача и дали в руки виселицу: фото

В Одессе неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу. Соответствующее фото опубликовал глава Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

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"Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого "мера" на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета, и каждый день свежих? Для кого, как вы думаете, друзья?" – написал он.

Вадим Ребрина

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