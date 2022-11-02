UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Одессе на Екатерину II надели колпак палача и дали в руки виселицу: фото

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 10:28
В Одессе на Екатерину II надели колпак палача и дали в руки виселицу: фото - Фото
Скриншот с видео

В Одессе неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу. Соответствующее фото опубликовал глава Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого "мера" на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета, и каждый день свежих? Для кого, как вы думаете, друзья?" – написал он.

В Одессе на Екатерину II надели колпак палача и дали в руки виселицу: фото
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Одесса памятник Екатерина II
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 