В Одессе на Екатерину II надели колпак палача и дали в руки виселицу: фото
02.11.2022, 10:28
Скриншот с видео
В Одессе неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу. Соответствующее фото опубликовал глава Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк.
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"Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого "мера" на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета, и каждый день свежих? Для кого, как вы думаете, друзья?" – написал он.
- В июле на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей, и переадресовал их Одесскому городскому совету.
- В августе мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника.
- 28 сентября депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей.
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