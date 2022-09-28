Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II
28.09.2022, 12:31
Фото: Думская
Депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей. Заседание горсовета транслировалось на его YouTube-канале.
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"Я считаю, что тиранше украинского народа не место в украинской Одессе", – сказал в своем выступлении депутат Андрей Вагапов.
Депутат Олег Звягин отметил, что памятник не охраняется, поэтому должен быть перенесен в музей.
"За" проголосовали 17 депутатов, против – 0, один воздержался, однако в сессионном зале присутствовало только 54% депутатов.
- В июле на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей, и переадресовал их Одесскому городскому совету.
- В августе мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника.
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