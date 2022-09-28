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Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 12:31
Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II - Фото
Фото: Думская

Депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей. Заседание горсовета транслировалось на его YouTube-канале. 

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"Я считаю, что тиранше украинского народа не место в украинской Одессе", – сказал в своем выступлении депутат Андрей Вагапов.

Депутат Олег Звягин отметил, что памятник не охраняется, поэтому должен быть перенесен в музей.

Одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II

"За" проголосовали 17 депутатов, против – 0, один воздержался, однако в сессионном зале присутствовало только 54% депутатов.

Вадим Ребрина
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Одесса Екатерина II
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