UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленскому предлагают обменять памятник Екатерине II на похищенного в Херсоне енота

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 14:29
Зеленскому предлагают обменять памятник Екатерине II на похищенного в Херсоне енота - Фото
Скриншот с видео

На сайте президента Владимира Зеленского 15 ноября появилась петиция, автор которой предлагает обменять памятник российской императрице Екатерине II в Одессе на похищенного оккупантами из Херсонского контактного минизоопарка енота.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – предложил автор петиции Владислав Груша.

По состоянию на 14:15, 17 ноября, петиция собрала 1540 подписей.

О похищении енота ранее сообщила в Telegran одна из российских пропагандисток Анна Долгарева. Она назвала это "единственной хорошей новостью" на фоне военного провала оккупантов в Херсоне.

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук сообщил, что россияне вывезли животных во временно оккупированный Крым. По его словам, похищена "большая часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок".

Позже оккупанты опубликовали видео похищения животных.

  • 2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.
  • 7 ноября памятник был обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
енот
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 