Зеленскому предлагают обменять памятник Екатерине II на похищенного в Херсоне енота

На сайте президента Владимира Зеленского 15 ноября появилась петиция, автор которой предлагает обменять памятник российской императрице Екатерине II в Одессе на похищенного оккупантами из Херсонского контактного минизоопарка енота.

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"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – предложил автор петиции Владислав Груша.

По состоянию на 14:15, 17 ноября, петиция собрала 1540 подписей.

О похищении енота ранее сообщила в Telegran одна из российских пропагандисток Анна Долгарева. Она назвала это "единственной хорошей новостью" на фоне военного провала оккупантов в Херсоне.

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук сообщил, что россияне вывезли животных во временно оккупированный Крым. По его словам, похищена "большая часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок".

Позже оккупанты опубликовали видео похищения животных.

2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.

7 ноября памятник был обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.

Вадим Ребрина

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