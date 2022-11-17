Зеленскому предлагают обменять памятник Екатерине II на похищенного в Херсоне енота
На сайте президента Владимира Зеленского 15 ноября появилась петиция, автор которой предлагает обменять памятник российской императрице Екатерине II в Одессе на похищенного оккупантами из Херсонского контактного минизоопарка енота.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – предложил автор петиции Владислав Груша.
По состоянию на 14:15, 17 ноября, петиция собрала 1540 подписей.
О похищении енота ранее сообщила в Telegran одна из российских пропагандисток Анна Долгарева. Она назвала это "единственной хорошей новостью" на фоне военного провала оккупантов в Херсоне.
Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук сообщил, что россияне вывезли животных во временно оккупированный Крым. По его словам, похищена "большая часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок".
Позже оккупанты опубликовали видео похищения животных.
- В июле на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей, и переадресовал их Одесскому городскому совету.
- В августе мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника.
- 28 сентября депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей.
- 2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.
- 7 ноября памятник был обнесен забором в ходе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
Комментарии