В Одессе памятник Екатерине II спрятали за 7-метровым забором: фото, видео

Памятник российской императрице Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции. Об этом сообщает Думская со ссылкой на одесскую мэрию.

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Об этом также свидетельствует информационная листовка, размещенная на заборе.

Корреспондент Укринформа в Одессе сообщает, что забор высотой 7 метров полностью закрыл скульптурную композицию.

В областной организации Комитета избирателей Украины допустили, что таким образом власти города "пытаются защитить этот монумент от желающих его снести после того, как большинство одесситов-участников электронного голосования высказались за демонтаж".

2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.

Вадим Ребрина

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