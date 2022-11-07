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В Одессе памятник Екатерине II спрятали за 7-метровым забором: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 13:07
В Одессе памятник Екатерине II спрятали за 7-метровым забором: фото, видео - Фото
Фото: Думская

Памятник российской императрице Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции. Об этом сообщает Думская со ссылкой на одесскую мэрию.

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Об этом также свидетельствует информационная листовка, размещенная на заборе.

В Одессе памятник Екатерине II спрятали за 7-метровым забором: фото, видео

Корреспондент Укринформа в Одессе сообщает, что забор высотой 7 метров полностью закрыл скульптурную композицию.

В Одессе памятник Екатерине II спрятали за 7-метровым забором: фото, видео

В областной организации Комитета избирателей Украины допустили, что таким образом власти города "пытаются защитить этот монумент от желающих его снести после того, как большинство одесситов-участников электронного голосования высказались за демонтаж".

  • 2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.
Вадим Ребрина
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Одесса памятник екатерина ІІ
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