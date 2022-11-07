В Одессе памятник Екатерине II спрятали за 7-метровым забором: фото, видео
07.11.2022, 13:07
Фото: Думская
Памятник российской императрице Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции. Об этом сообщает Думская со ссылкой на одесскую мэрию.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Об этом также свидетельствует информационная листовка, размещенная на заборе.
Корреспондент Укринформа в Одессе сообщает, что забор высотой 7 метров полностью закрыл скульптурную композицию.
В областной организации Комитета избирателей Украины допустили, что таким образом власти города "пытаются защитить этот монумент от желающих его снести после того, как большинство одесситов-участников электронного голосования высказались за демонтаж".
- В июле на сайте президента Украины были поддержаны сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей, и переадресовал их Одесскому городскому совету.
- В августе мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника.
- 28 сентября депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей.
- 2 ноября неизвестные надели колпак палача на памятник Екатерине II и привязали к ее руке виселицу.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии