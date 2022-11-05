Одесситы проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II

Одесский городской совет подвел итоги голосования по судьбе памятника российской императрице Екатерине II, которое проводилось на странице общественных обсуждений. Большинство участников – 50,2% – высказались за его демонтаж с Екатерининской площади.

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За сохранность памятника на своем месте проголосовали 44,5%.

По словам мэра Геннадия Труханова, этот вопрос теперь будет вынесен на ближайшую сессию городского совета.

"Лично я буду голосовать за демонтаж памятника и перенос его в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад", – заявил он.

"Несмотря на войну, которая идет в нашей стране, нам удалось соблюсти законную демократическую процедуру. Несмотря на попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию в городе, наша община сохранила верность демократическим ценностям. Я благодарен каждому одесситу, который принял участие в голосовании", – добавил Труханов.

В июле на сайте президента Украины поддеражли сразу две петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский ответил, что это компетенция местных властей и переадресовал их Одесскому городскому совету.

28 сентября депутаты Одесского горсовета провалили голосование о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в музей.

Андрій Водяний

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